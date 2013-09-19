Правки на Prestashop

Здравствуйте. Есть сайт http://etnodim.com.ua/ Нужно чтобы после нажатия кнопки "Купить" человек видел красивую страничку(расстановку обсудим в процессе работы) со следующими полями: Обязательные Имя Телефон Необязательные: Адрес Комментарий Галочки доставки Галочки оплаты Если Вы делали уже такую работу и можете предложить свой более красивый вариант, мы ...