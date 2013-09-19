Правки на Prestashop

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка172 просмотра
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Добрый день.

Ищу программиста по Prestashop. Нужно выполнить ряд правок в моем интернет магазине.

Жду предложений.

Связываться буду через ЛС.

С Уважением Евгений Варава

Prestashop
10 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 минут назад
10 лет назад
$200
30 дней
С первого слова - нашли общий контакт с исполнителем. Постоянно в сети, профессиональная работа. Будьте уверенны что если отдаете работу - она реально делается вовремя и в срок. Вообщем большое спасибо Вам, Артем. Продолжаем работу. 10/10
Отличный заказчик! Порядочный честный и справедливый! Советую работать с ним!
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