Интернет магазин на базе Opencart

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить новый шаблон + модули

Подробное ТЗ имеется в наличии.

Срок 5 дней.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union).

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

OpenCart
10 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа была проведена качественно и в срок. Справился в течении 1-го дня. Исполнитель ответственен (постоянно в эфире). Минимальное количество замечаний при сдаче проекта. Правки вносились без задержек. Доволен сотрудничеством. Всем рекомендую пользоваться услугами Вадима.
Отлично сработались. Оплата по факту. Никаких проблем не возникло. Рекомендую сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • Создание интернет-магазина

    $1000

    Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики. Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • ИМ под ключ

    Есть ИМ обуви. bellevilleshoe.ru Худо-бедно, но работает. Нужно перенести на МОД-Х Подобрать шаблон, можно платный из паблика. Докупить модулей или настроить бесплатные (личный кабинет и оплата через PP, WM, YD и киви) ваш вариант? Обязательно указывайте цену по ключ + примерные ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать магазин

    Требуется доработать магазин на diafan cms Необходимо чтоб человек владел аяксом, и желатьльно был знаком с этой цмс Основные доработки по созданию фильтров, настройке и проверке совершения покупок, отображению товарами и прочее прочее. Более подробно: - нужно будет сделать ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Virtuemart 2 покупка в один клик.

    $100

    Здравствуйте. Есть сайт http://etnodim.com.ua/ Нужно чтобы после нажатия кнопки "Купить" человек видел красивую страничку(расстановку обсудим в процессе работы) со следующими полями: Обязательные Имя Телефон Необязательные: Адрес Комментарий Галочки доставки Галочки оплаты Если Вы делали уже такую работу и можете предложить свой более красивый вариант, мы ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен форум

    $500

    Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта (интернет магазин)

    Есть магазин на Joomla Нужно перенести сайт с хостинга мирохост на фрихост, это первая задача, потом обновить до последней версии, наладить стабильную работу сайта, сделать кое-какие доработки

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин

    Сайт посвящён продаже наушников, товары фото могу скинуть.но немного нашёл.ТЗ прикладываю(свободная форма), примеры сайтов прикладываю,ориентироваться на примеры во всём. 1й этап сдача дизайна.оплата.2й этап вёрстка,оплата и 3й этаап заливка и настройка на хост.оплата.

    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад