Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт27 заявок254 просмотра
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Сайт посвящён продаже наушников, товары фото могу скинуть.но немного нашёл.ТЗ прикладываю(свободная форма), примеры сайтов прикладываю,ориентироваться на примеры во всём. 1й этап сдача дизайна.оплата.2й этап вёрстка,оплата и 3й этаап заливка и настройка на хост.оплата.

10 лет назад
SpecialHelpPoisk
Аркадий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-1)
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