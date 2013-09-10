Здравствуйте. Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который ...
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Сайт посвящён продаже наушников, товары фото могу скинуть.но немного нашёл.ТЗ прикладываю(свободная форма), примеры сайтов прикладываю,ориентироваться на примеры во всём. 1й этап сдача дизайна.оплата.2й этап вёрстка,оплата и 3й этаап заливка и настройка на хост.оплата.
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