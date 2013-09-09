Доработки ИМ на Битриксе

Здравствуйте.

Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который имеет опыт работы с Битриксом, на постоянной основе.