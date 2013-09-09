Перенести магазин на OpenCart

Нужно создать мультибрендовый интернет магазин итальянской одежды. Продажа товара оптом и в розницу с доставкой или с посещением showroom. Фотографии и описание позиций находящихся в Украине, а также выбор товара под заказ с переходом на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин cso-krokus.com.ua/market
Интересует стоимость его переноса c Jommla+K2 на Opencart
Опыт работы с Opencart обязателен, в предложении указывайте примеры работ
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