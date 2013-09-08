Загрузка прайс листов в интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Интернет-магазин на редакции Битрикс Малый бизнес.

1 - создать структуру магазина, затем настроить свойства под него + промежуточные категории (куда товары будут просто попадать пока их не раскидают вручную)

2 - настройка под сео, это генерация тайтлов, дескрипшенов и т.п.

3 - наценки, для каждого поставщика сделать наценку

Есть сайты поставщиков товара с прайс-листами.

Прайс листы с определённой цикличностью должны загружаться в магазин (с предварительной авторизацией на сайте поставщика)

Перед загрузкой в магазин к ценам на товары должна быть применена наценка (изменяемой величины)

Загрузки содержат торговые предложения по цвету и размеру, они должны быть сгруппированы в карточках товара.

Каждому товару должен создаваться уникальный артикул, при этом в админке должен быть виден оригинальный артикул поставщика.

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10 лет назад
heavy
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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