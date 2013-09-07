Opencart модуль/аддон для им опенкарт

Требуется плагин/модуль/аддон (***) опенкарт (opencart) устанавливаемый с помощью заливки файлов на сервер (где установлен opencart) ручками.

плагин (***) должен уметь спрашивать администратора его учетную запись (**) на другом сервере (*) и по этой учетной записи искать данные на другом сервере. найденные данные выводить в футере на сайте.

api идентификации и поиска uin пользователя (тоже самое что и указано ранее **) на другом сайте (*) есть. Таким (*) сайтом может быть например icq который по api если найдет такого пользователя (**) то выдаст в сети ли юзер или нет и соответственно плагин (***) покажет эту инфу в подвале opencart на сайте. Наверное должна быть предусмотрена функция хранения данных по uin (**) во всех footer.tpl любой темы. Такое наверное лучше делать VQMOD чтоб он просто добавлял это когда парсил footer.tpl

вопросы обсуждаемы.