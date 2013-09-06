Доработка сайта

Исправить ошибки аудит прилагается,убрать ссылки :http://www.opencart.com http://www.maxzon.ru
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Добрый день, нужно доработать отображение товаров в интернет-магазине, подробноcти в личку скину, платформа simpla
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