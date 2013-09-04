Поправить Opencart и небольшие доработки

Необходим программист (или даже вебмастер) для создания недорогих интернет магазинов и корпоративныйх сайтов, создавать можно на удобном для вас движке. Требования: 1) онлайн в скайпе от 5 часов в сутки 2) Наличие портфолио, как минимум 5 - ...
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Исправить ошибки аудит прилагается,убрать ссылки :http://www.opencart.com
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