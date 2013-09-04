Поправить Opencart и небольшие доработки

Разрабатывается интернет-магазин на Opencart с нуля. Нуждаемся в программисте, со знанием PHP и умеющим работать под Opencart, способным толково дорабатывать и желательно верстать. Подразумевается в том числе и долгосрочное сотрудничество, более менее постоянный поток заказов при ...