Необходим программист (или даже вебмастер)

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок245 просмотров
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Необходим программист (или даже вебмастер) для создания недорогих интернет магазинов и корпоративныйх сайтов, создавать можно на удобном для вас движке.

Требования:

1) онлайн в скайпе от 5 часов в сутки

2) Наличие портфолио, как минимум 5 - 7 сайтов (3 из них магазины)

3) Быстрая и адекватная оценка стоимости проекта

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10 лет назад
nebo_d
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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