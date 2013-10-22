Необходим программист (или даже вебмастер) для создания недорогих интернет магазинов и корпоративныйх сайтов, создавать можно на удобном для вас движке.

Требования:

1) онлайн в скайпе от 5 часов в сутки

2) Наличие портфолио, как минимум 5 - 7 сайтов (3 из них магазины)

3) Быстрая и адекватная оценка стоимости проекта

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