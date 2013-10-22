Требуется программист для создания сайта интернет-магазина. Дизайн, структура, требования, все есть. Пример http://www.welovefrugi.com Дизайн в AI. В случае успешной реализации данного проекта возможна работа еще по двум проектам. Обязательные требования: - четкое соблюдение сроков, - оперативный контакт mail, skype, мобильный, - базовые навыки ...
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Необходим программист (или даже вебмастер) для создания недорогих интернет магазинов и корпоративныйх сайтов, создавать можно на удобном для вас движке.
Требования:
1) онлайн в скайпе от 5 часов в сутки
2) Наличие портфолио, как минимум 5 - 7 сайтов (3 из них магазины)
3) Быстрая и адекватная оценка стоимости проекта
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