Доработка движка PrestaShop 1.5

Требуется разработчик, знакомый с PrestaShop для ее доработки. Суть - будущий магазин будет продавать исключительно электронные товары (коды доступа), как например вот этот - http://gamazavr.ru/. Необходимо "упросить" движок - убрать лишние поля в регистрации, упростить регистрации и оформление заказа (убрать лишние шаги), убрать налоги и много подобных мелких задач-дорабток.

Так же требуются незначительные доработки нескольких купленных модулей.

В дальнейшем желательно будет держать контакт для поддержки сделанного.