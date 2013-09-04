Доработка движка PrestaShop 1.5

Ищу специалиста по PrestaShop CMS Общее описание задач: - занести все категории и описания товаров - правка шаблона оформления # Откликаясь просьба указывать на ваш опыт работы с данной CMS. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик, знакомый с PrestaShop для ее доработки. Суть - будущий магазин будет продавать исключительно электронные товары (коды доступа), как например вот этот - http://gamazavr.ru/. Необходимо "упросить" движок - убрать лишние поля в регистрации, упростить регистрации и оформление заказа (убрать лишние шаги), убрать налоги и много подобных мелких задач-дорабток.
Так же требуются незначительные доработки нескольких купленных модулей.
В дальнейшем желательно будет держать контакт для поддержки сделанного.
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