Два магазина на OpenCart

Создается сайт на платформе WordPress. На сегодняшний день сайт перенесен на необходимую тему, интегрирован плагин woo-commerce, добавлены некоторые разделы, тема частично переведена на русский. В связи с нехваткой времени у программиста задача соискателю следующая: 1. полностью доработать ...
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нужно сделать 2 сайта на опенкарте ,оба магазина.
Есть наброски макета и есть функционал,стандарт без платежных систем.
нужно максимально быстро реализовать проекты.
оплата по факту!
Юнистрим,вебмани,карта СберБанка
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