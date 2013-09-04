Обновить дизайн сайта+созд.интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок233 просмотра
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Требуется обновить дизайн существующего сайта. Макет дизайна есть(требует некоторой доработки, перенос информации и т.д.)+создание интернет магазина. Дизайн магазина не главное(можно даже 3-5 цветный, фото не будет или одно на категорию). Обязательно позиции магазина должны находиться в поисковиках при соответствующих запросах

Дизайн сайта
10 лет назад
mgv1
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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