Настройка компонента CSV

$10
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок137 просмотров
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Всем привет!

Помогите решить следующие задачи в моем интернет-магазине (Joomla 2.5+VirtueMart 2.0).

• Настроить компонент CSV таким образом, чтобы было возможность импортировать/экспортировать товары (артикул, наименование товара, цена, категория, в наличие, и изображение с сохранением, заданных заранее, имен).

• Письменно объяснить все нюансы, для дальнейшего самостоятельного импорта/экспорта товаров.

• Получения шаблона.

10 лет назад
Radyk
41 годМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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