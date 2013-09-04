Требуется создание интернет-магазина на бесплатной CMS ( Opencart, PrestaShop или схожие ).

Требования по шаблону:

- хотелось бы уложиться в рамки бесплатного шаблона. Особых требований нет - шаблон должен быть полностью русифицирован, без кривых элементов, без ярких цветов\раздражающих элементов.

- было бы идеально, если исполнитель сам укажет, где можно посмотреть интересные возможные шаблоны.

Требования по ИМ:

- должна быть простая форма оформления заказа;

- возможность добавления контента на страницу;

- нормальные комментарии\отзывы ( можно от вк );

Так же будет плюсом, если исполнитель предоставить список возможных модулей\дополнений, который он может установить на ИМ.

Указывайте реальный срок, но сразу предупреждаю - времени на работу мало.

Начинать нужно будет завтра с утра ( поэтому желательно вам завтра быть в сети ).