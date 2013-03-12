Добрый день, нужно доработать отображение товаров в интернет-магазине, подробноcти в личку скину, платформа simpla
Интернет-магазины3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Добрый день, нужно доработать отображение товаров в интернет-магазине, подробноcти в личку скину, платформа simpla
Добрый день, есть сайт на площадке simpla, нужно изменить отображение категорий товаров
Добрый день! Есть определенный интернет- магазин по продаже детских товаров, нужно заполнить около 400-500 позиций уникального текста. Текст должен работать на продвижение сайта. Пишите предложения с ценами!