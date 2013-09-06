Связать систему "Мой Склад" и интернет-магазин

Исправить ошибки аудит прилагается,убрать ссылки :http://www.opencart.com http://www.maxzon.ru
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Магазин написан на Битрикс, каталог через торговые предложения. Интересуют остатки (веса) в магазин и заказы обратно. В складе товар заведен как единый.
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