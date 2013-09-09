Доработать flash сайт

Добрый день. Вышел из отпуска и снова запускаю этот проект. Прошу Всех, кому я не ответил, меня простить, ибо отпуск неожиданный получился. Итак : Необходимо создать интернет-магазин на базе 1СБитрикс, т.е. с покупкой лицензии на компанию, которая ...