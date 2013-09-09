Доработать flash сайт

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки115 просмотров
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был куплен сайт на флеше в темплейт монстерс.

Задача: чтобы сайт начал воспринимать русский текст, чуток изменить размеры изображений и перевести кнопки на русский язык

10 лет назад
akirakosyan
Ашот 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Tania_Netkova
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Прекрасный исполнитель, быстро, качественно. Сдала работу раньше срока, все объяснила, рассказала, всегда на связи. Рекомендую.
Очень хороший заказчик! Приятный в общении, хорошо объясняет, что конкретно нужно сделать. Моментальная оплата. Буду рада поработать с Вами еще!
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