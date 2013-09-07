Настройки и доработка VM 2.0.22c на joomla 2.5

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Сайт www.akvadom.com.ua

1. Настроить корректную работу корзины. При покупке с главной страницы, в корзину ничего не падает, но открывается пустая корзина, нужно исправить.

2. Создать раздел: «Аква юмор», куда можно будет помещать анекдоты и юмор, в котором фигурирует тема воды.

3. Создать функцию, позволяющую поделиться информацией с сайта (информация о модели, анекдот) в ленте новостей своей социальной сети: Фейсбук, В Контакте, Одноклассники, Твиттер.

4. Настроить корректную работу модуля «Чери пикер“ (уже установлен)

5. Настроить корректную работу поиска

6. Установить и настроить модуль“Сравнения товаров» (сам модуль нужно либо купить, либо скачать бесплатный)

7. Настроить систему голосования и рейтингов

8. Подключить модуль «Похожие товары» в карточке товара (сам модуль нужно либо купить, либо скачать бесплатный)

9. Сделать и загрузить фавиконку для сайта.

10. Настроить модуль новостной рассылки.

По ходу работы могут быть добавлены или удалены некоторые позиции в Т/З.

Joomla
10 лет назад
webgryg
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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