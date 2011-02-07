Разработать или доработать макет баннера 1950мм./1350мм. по образцу(см. прикрепленный файл). Можно сделать точную копию ничего не меняя только поработать с картинкой, что бы она была достаточного качества для баннера(при необходимости могу предоставить файл .psd), ...
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен продающий текст для lending page по продаже футболки.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать Landing Page по продаже футболок. 1. Продающий текст (отзывы, дедлайн, гарантии, и т.д.) 2. Кнопка оплаты на webmoney или Яндекс-деньги 3. Возможность выбора одного из трех размеров. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт www.akvadom.com.ua Нужно подключить сайт в Google AdWords Регион продвижения Киев и область. Т/З 1.Разработать список ключевых слов и объявлений, которые будут работать для этого ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт www.akvadom.com.ua 1. Настроить корректную работу корзины. При покупке с главной страницы, в корзину ничего не падает, но открывается пустая корзина, нужно исправить. 2. Создать раздел: «Аква юмор», куда можно будет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно заполнять товары в интернет магазине на virtuemart Сайт www.akvadom.com.ua - каталог товаров для заполнения предоставляется в экселевском файле - картинки товаров должны быть хорошего качества и большого размера (их ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходимо доработать внешний вид магазина, реализованного на Joomla! 2,5 + Virtuemart Прописать стили на весь контент. (maine menu, user menu, top menu, карточка товара,корзина и т.д.) Бюджет ограничен, прошу присылать свои ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать качественную рекламную компанию на google adwordsПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Компании по продаже москитных сеток и жалюзи нужно разработать оригинал-макет в разрешении 300 dpi для полиграфической рекламы формата А4. ------- Желательные темы изображений, которые будут задействованы в разработке макета: ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист для отрисовки векторных рисуночков для наклеек на ногти и цветы, для последующей распечатки в типографии. Желательная валюта оплаты гривна, при необходимости можно рассмотреть другие варианты. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт14 лет назад