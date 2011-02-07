Разработать или доработать макет баннера 1950мм./1350мм. по образцу(см. прикрепленный файл). Можно сделать точную копию ничего не меняя только поработать с картинкой, что бы она была достаточного качества для баннера(при необходимости могу предоставить файл .psd), ...