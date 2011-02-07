webgryg

Георгий webgryg

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка или доработка макета баннера.

    Разработать или доработать макет баннера 1950мм./1350мм. по образцу(см. прикрепленный файл). Можно сделать точную копию ничего не меняя только поработать с картинкой, что бы она была достаточного качества для баннера(при необходимости могу предоставить файл .psd), ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание Landing Page

    Нужно создать Landing Page по продаже футболок. 1. Продающий текст (отзывы, дедлайн, гарантии, и т.д.) 2. Кнопка оплаты на webmoney или Яндекс-деньги 3. Возможность выбора одного из трех размеров. ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройки и доработка VM 2.0.22c на joomla 2.5

    Сайт www.akvadom.com.ua 1. Настроить корректную работу корзины. При покупке с главной страницы, в корзину ничего не падает, но открывается пустая корзина, нужно исправить. 2. Создать раздел: «Аква юмор», куда можно будет ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение магазина товаром

    Нужно заполнять товары в интернет магазине на virtuemart Сайт www.akvadom.com.ua - каталог товаров для заполнения предоставляется в экселевском файле - картинки товаров должны быть хорошего качества и большого размера (их ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона Joomla 2,5

    $10

    Необходимо доработать внешний вид магазина, реализованного на Joomla! 2,5 + Virtuemart Прописать стили на весь контент. (maine menu, user menu, top menu, карточка товара,корзина и т.д.) Бюджет ограничен, прошу присылать свои ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реклама А4

    $20

    Компании по продаже москитных сеток и жалюзи нужно разработать оригинал-макет в разрешении 300 dpi для полиграфической рекламы формата А4. ------- Желательные темы изображений, которые будут задействованы в разработке макета: ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка векторных рисуночков

    Нужен специалист для отрисовки векторных рисуночков для наклеек на ногти и цветы, для последующей распечатки в типографии. Желательная валюта оплаты гривна, при необходимости можно рассмотреть другие варианты. ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад