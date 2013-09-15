Раскрутка сайта в Google AdWords

Только для тех, кто из Спб (или может снять данные по Спб). Работа будет состоять из 2х этапов: I этап: 1. Собрать список всех спортивных клубов на ЮЗ Санкт-Петербурга. (Название заведения, район, адрес, сайт). 2. Для 40-50 поисковых запросов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.akvadom.com.ua
Нужно подключить сайт в Google AdWords
Регион продвижения Киев и область.
Т/З
1.Разработать список ключевых слов и объявлений, которые будут работать для этого бизнеса;
2. Подключить сайт к Google AdWords
3. Если сработаемся, то постоянный анализ и доработка рекламной.
Для того, что бы ответить на вопрос относительно бюджета, я должен понимать, каковы минимальные, максимальные и оптимальные ставки за клик для достижения рентабельности по этой тематике?
Готов выслушать ваши предложения.
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