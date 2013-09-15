Раскрутка сайта в Google AdWords

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Нужно подключить сайт в Google AdWords

Регион продвижения Киев и область.

Т/З

1.Разработать список ключевых слов и объявлений, которые будут работать для этого бизнеса;

2. Подключить сайт к Google AdWords

3. Если сработаемся, то постоянный анализ и доработка рекламной.

Для того, что бы ответить на вопрос относительно бюджета, я должен понимать, каковы минимальные, максимальные и оптимальные ставки за клик для достижения рентабельности по этой тематике?

Готов выслушать ваши предложения.