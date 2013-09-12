Оптимизация сайта и контекстная рекламная кампания

Добрый день.

Существует новый корпоративный сайт агентства недвижимости (создан на WordPress)

Требуется профессиональная помощь в подготовке сайта к правильной оптимизации (домены, зеркала, роботс, перелинковка), а также формированию семантического ядра и проведению качественной рекламной кампании в Я.директ.

Задача:

0) Правильно подготовить площадку к оптимизации

1) Оценить структуру сайта и наличие нужного контента.

2) Совместно с владельцем (мной) сформировать семантическое ядро для РК под конкретную задачу.

3) Подготовить и провести РК (критерий успешности - количество звонков с сайта).

+ Настроить детализированную статистику на сайте (слышал Я.метрика сейчас хороша).

Сроки:

Старт кампании максимум (!!!) - 23.09. В идеале, на следующей неделе (16-22)

Ответить на вопросы смогу в личке.

Благодарю за ваше время

А.