Положительные отзывы на ЯМ

1. ТОВАРНАЯ рекламная кампания - рекламируются конкретные товары 2. Названия товаров берутся из прайса 3. Кампания должна автоматически генерироваться 4. Кампания должна быть понятно структурирована и легко управляема 5. Управление кампанией осуществляется на локальном компьютере 6. Нужно обучить нашего сотрудника ...
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