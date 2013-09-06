Настройка yandex directa

СРОЧНО требуется грамотный специалист по контекстной рекламе для размещения в гугл эдвордс, яндекс и тд, настроены на длительное сотрудничество!!! жду ответа, готова начать работать ХОТЬ СЕГОДНЯ!
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Требуется директолог . Нужна настройке yandex directa. Проверить ключи, дать свое заключение, исправить ошибки. Пожалуйста укажите стоимость ваших услуг и срок выполнения работ.
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