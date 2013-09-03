Настроить кампанию по НЧ-СЧ в директе

Необходим специалист по контекстной рекламе, для грамотной настройки и дальнейшего обслуживания аккаунтов, сайтов следующих тематик: - Системы полива газонов (Adwords + Директ) - Металлопластиковые окна (Adwords) - Курсы английского языка (Adwords) На данный момент, для каждого сайта есть два-три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект занимается продажей обогревателей, увлажнителей, ионизаторов, отпугивателей.
НЧ много, например каждая модель прибора.
первый раз можно уложиться 100 штук. просьба делать ставки из такого количества.
регион - Спб.
нужен опытный в директе человек с портфолио, а не разбазариватель средств.
- Похожие заказы
- $250Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
нужны ключевые слова для сайта по продаже стройматериалов по Москве и Московской Областью для Яндекс Директ для сайта stroy-matirial.ru .. пишите цену и сколько количество слов будет.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
В существующую Кампанию Яндекс директ в моем аккаунте необходимо добавить 40 объявлений. Есть готовые заголовки.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно настроить Яндекс Директ для сайта http://multipups.ru/ по целевым НЧ Предлагайте варианты работы разовой настройки и месячного ведения компании или другие варианты. Работа с моего аккаунта. Бюджет в месяц на РК от 30 000 руб. Цены и сроки ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
1. Разработать семантическое ядро 2. Составить рекламные объявления по низкочастотным запросам 3. Настроить функцию ремаркетингКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
1. Разработать семантическое ядро 2. Составить рекламные объявления по низкочастотным запросам 3. Настроить функцию ремаркетингКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать рекламную компанию на google adwords для cайта www.vodo-ley.ru Нужно сделать отдельную интернет компанию на каждую категорию товаров в которую бы входили объявления о всех товарах в этой категории. Так же нужно подобрать ключевые слова ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15000
Необходим специалист по созданию эффективных кампаний в Яндексе (включая настройку аналитики) и настройке существующих, интересует долгосрочное сотрудничество. ( фактически нужно только расширить-оптимизировать уже работающие РК, Найти новые ключевики - смежные ниши, для обеспечения роста трафика. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Задача достаточно проста. Необходима настройка контекстной рекламы для поиска представителей малого и среднего бизнеса: - Генеральные директора - Коммерческие директора - Руководители отделов продаж - Специалисты отделов рекламы и маркетинга - Менеджеры по продажам - Инфобизнесмены Проект для продвижения - http://mybusiness.otdel-prodag.ru/ Это должны ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Необходима помощь в настройке контекстной рекламы. У меня есть зарегистрированный адвордс и на нем деньги. Требуется помощь: загрузка объявлений, настройка географии и типа показов.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад