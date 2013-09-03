Настроить кампанию по НЧ-СЧ в директе

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Проект занимается продажей обогревателей, увлажнителей, ионизаторов, отпугивателей.

НЧ много, например каждая модель прибора.

первый раз можно уложиться 100 штук. просьба делать ставки из такого количества.

регион - Спб.

нужен опытный в директе человек с портфолио, а не разбазариватель средств.

10 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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