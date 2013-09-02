Добавить объявления в кампанию на ЯД

Нужно настроить Яндекс Директ для сайта http://multipups.ru/ по целевым НЧ Предлагайте варианты работы разовой настройки и месячного ведения компании или другие варианты. Работа с моего аккаунта. Бюджет в месяц на РК от 30 000 руб. Цены и сроки ...
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В существующую Кампанию Яндекс директ в моем аккаунте необходимо добавить 40 объявлений. Есть готовые заголовки.
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