Рекламная компания на google adwords.

Здравствуйте.

Нужно сделать рекламную компанию на google adwords для cайта www.vodo-ley.ru

Нужно сделать отдельную интернет компанию на каждую категорию товаров в которую бы входили объявления о всех товарах в этой категории. Так же нужно подобрать ключевые слова что бы охватить всю тематику для каждого объявления. Заданиенужно выполнить тщательно что бы ни чего не упустить и максимально охватить аудиторию, но при этом не выходить за пределы тематики.

Вести компанию не нужно, нужно просто сделать и передать (например выгрузить в эксель и передать что бы я сам смог загрузить в свой аккаунт). Прошу в ответу указывать ваш стаж (опыт работы с контекстной рекламой) и стоимость за которую вы готовы взятся за данное задание и стоимость вашей работы.