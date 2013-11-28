Здравствуйте. Задача достаточно проста. Необходима настройка контекстной рекламы для поиска представителей малого и среднего бизнеса: - Генеральные директора - Коммерческие директора - Руководители отделов продаж - Специалисты отделов рекламы и маркетинга - Менеджеры по продажам - Инфобизнесмены Проект для продвижения - http://mybusiness.otdel-prodag.ru/ Это должны ...
Директ - создание и ведение рекламных кампаний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист по созданию эффективных кампаний в Яндексе (включая настройку аналитики) и настройке существующих, интересует долгосрочное сотрудничество. ( фактически нужно только расширить-оптимизировать уже работающие РК, Найти новые ключевики - смежные ниши, для обеспечения роста трафика. И заняться оптимизацией с целью снижения цены клика/удержания нужной стоимости конверсии.)
Тематика сайтов - заработок в интернет. Месячный бюджет на сегодняшний день 450 000 руб/мес, но возможно увеличение при хорошей конверсии.
На сегодняшний день цена клика в кампаниях составляет 0.09-0.27, необходимо увеличить количество кликов при этом снизить цену.
Регион: Россия, СНГ (исключая Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыстан), Европа (исключая Кипр), Северная Америка (исключая США), Южная Америка. (запросы на русском)
В заявке пишите:
1 - свой опыт в контекстной рекламе
2 - в какой форме и какую оплату вы хотите получать
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