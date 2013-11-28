Директ - создание и ведение рекламных кампаний.

$15000
Контекстная рекламаЗавершен11 заявок302 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист по созданию эффективных кампаний в Яндексе (включая настройку аналитики) и настройке существующих, интересует долгосрочное сотрудничество. ( фактически нужно только расширить-оптимизировать уже работающие РК, Найти новые ключевики - смежные ниши, для обеспечения роста трафика. И заняться оптимизацией с целью снижения цены клика/удержания нужной стоимости конверсии.)

Тематика сайтов - заработок в интернет. Месячный бюджет на сегодняшний день 450 000 руб/мес, но возможно увеличение при хорошей конверсии.

На сегодняшний день цена клика в кампаниях составляет 0.09-0.27, необходимо увеличить количество кликов при этом снизить цену.

Регион: Россия, СНГ (исключая Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыстан), Европа (исключая Кипр), Северная Америка (исключая США), Южная Америка. (запросы на русском)

В заявке пишите:

1 - свой опыт в контекстной рекламе

2 - в какой форме и какую оплату вы хотите получать

10 лет назад
iVengo24
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$1350
360 дней
Ребята настоящие профи, работают на результат! Сотрудничеством очень доволен, будем продолжать на постоянной основе.
Отличное сотрудничество. Всем доволен - рекомендую всем как грамотного и приятного в общении заказчика!
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