Директ - создание и ведение рекламных кампаний.

Необходим специалист по созданию эффективных кампаний в Яндексе (включая настройку аналитики) и настройке существующих, интересует долгосрочное сотрудничество. ( фактически нужно только расширить-оптимизировать уже работающие РК, Найти новые ключевики - смежные ниши, для обеспечения роста трафика. И заняться оптимизацией с целью снижения цены клика/удержания нужной стоимости конверсии.)

Тематика сайтов - заработок в интернет. Месячный бюджет на сегодняшний день 450 000 руб/мес, но возможно увеличение при хорошей конверсии.

На сегодняшний день цена клика в кампаниях составляет 0.09-0.27, необходимо увеличить количество кликов при этом снизить цену.

Регион: Россия, СНГ (исключая Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыстан), Европа (исключая Кипр), Северная Америка (исключая США), Южная Америка. (запросы на русском)

В заявке пишите:

1 - свой опыт в контекстной рекламе

2 - в какой форме и какую оплату вы хотите получать