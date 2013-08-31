Настройка контекстной рекламы в google

Здравствуйте. Нужно сделать рекламную компанию на google adwords для cайта www.vodo-ley.ru Нужно сделать отдельную интернет компанию на каждую категорию товаров в которую бы входили объявления о всех товарах в этой категории. Так же нужно подобрать ключевые слова ...