Настроить РК Google Adwords и Яндекс Директ

Необходим специалист по контекстной рекламе, для грамотной настройки и дальнейшего обслуживания аккаунтов, сайтов следующих тематик:

- Системы полива газонов (Adwords + Директ)

- Металлопластиковые окна (Adwords)

- Курсы английского языка (Adwords)

На данный момент, для каждого сайта есть два-три рекламируемых направления. Так например для для сайта по системам полива: системы полива газонов, автоматический полив газонов и туманообразование. Для сайта по окнам: металлопластиковые окна Rehau и балконы под ключ. Для курсов английского языка: английский для детей и набор утренних групп со скидкой.

Для каждой РК необходимо настроить рекламу на поиске и тематических площадках с ремаркетингом. По тематике поливов идёт скликивание конкурентами, необходимо проработать список ip-адресов для блокирования. По каждой рекламной кампании есть уже работающие аккаунты, от которых нужно оттолкнуться.

Бюджет за обслуживание каждого аккаунта 300 гривен в месяц. Бюджет на рекламу порядка 2500 гривен на каждый аккаунт. Если необходимо будет перенести все РК в новые аккаунты, бюджет за настройку обсуждается индивидуально.

В случае успешного сотрудничества, список обслуживаемых аккаунтов будет активно расширяться.