Администратор проектов в буржунете

Молодая но стремительно развивающаяся СЕО- компания нуждается в услугах опытного СЕОшника. Работа интересная и высоко оплачиваемая. При должном умении и отшлифовки работы на проект можно тратить всего несколько часов.

Требования

1. Опыт работы с англоязычными (работающими в буржунете) биржами ссылок, постовых, статей и т.д.

2. Знание англ. языка не обязательно/

3. Важно знать принципы и механизмы работы той или иной биржи.

4. Анализ популярных и недавно появившихся бирж по определенным критериям.

5. Поиск сайтов для покупки на различных ру-площадках, для последующего перевода (возможно с помощью гугл- переводчика).

6.Размещение сайта/блога на подобранных под эти критерии биржи.

7. Размещение ссылок, постовых, статей и т.д. для продвижения сайта/блога в буржунете.

Оплата после израсходования бюджета на каждый конкретный сайт.

(бюджет около от 500 до 1000 у.е. за продвижение одного сайта) За месяц планируется продвигать до 15 подобных сайтов.