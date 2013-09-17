Написать объявления для Я.Директ

Проект занимается продажей обогревателей, увлажнителей, ионизаторов, отпугивателей. НЧ много, например каждая модель прибора. первый раз можно уложиться 100 штук. просьба делать ставки из такого количества. регион - Спб. нужен опытный в директе человек с портфолио, а ...
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Есть запросы отсортированные по блокам (по объявлениям).
Необходимо написать классные, кликабельные объявления. Только написать, в Excel, размещать не надо, мы сами.
Внимание!!! Только с опытом работы.
1. Укажите цену за одно объявление.
2. Пришлите личным сообщением или ссылкой сриншоты нескольких ваших объявлений, чтобы понять уровень мастерства.
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