Специалист по продвижения сайта.

Готовится проект www.otpysk.org — тематика-отпуск, продажа недвижимости. Требуется опытный специалист для монетизации сайта через биржы, также возможны другие варианты, но исключительно белые, не угрожающие сайту санкциями со стороны поисковых систем. Работа на постоянной основе, начинающим, без опыта и отзывов просьба не беспокоить.

Пишите сразу, что вы предлагаете, необходима монетизация сайта, от вас хотелось бы услышать конкретные предложения.