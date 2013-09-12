Оптимизация контекстной рекламы интернет-магазина

Идут рекламные кампании я Директе и Adwords для etnomagazin.ru. Но отдача невысокая по сравнению с затратами. По статистике мы видим, что определенные ключевые слова и объявления дают только расходы, без конверсий.

Задача: оптимизировать компании, убрать неэффективные ключевые слова и объявления, перераспределить бюджет на более конверсионные. Кампаний-8, объявлений 300-400

С рекламными компаниями Директа мы работаем через Elama.ru, но можно использовать стандартный интерфейс директа.

Бюджет на директ в месяц в среднем-30000 руб, но можем больше, лишь бы отдача была и ROI не страдало.

Яндекс.Метрика и Аналитикс настроены, настроены конверсии.

Наш аккаунт в Директе уже привязан к агентству (Elama.ru)

Доступ в директ и к метрике-по запросу. Как посмотрите, скажете бюджет работ.