forall720

Алексей forall720

 
40 летРоссия/Горно-Алтайск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
С хорошими работниками работаю долго
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Telegram-bot на Java

    Нужно написать telegram-бот (скорее веб-приложение, интерфейсом к которому будет телеграм-бот).Логика работы в гугл.доке https://docs.google.com/document/d/13FhP87htleuhBzrTwWKYQJfoM2za0cCVh9BW-cnYwd4/editПример расчета выложен в гугл.таблице (выделено серым) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uYk5T-5XjIZyitEF9Ony39RSuJ0n8p_RYGei4CBy3xA/edit?usp=sharingНужно написать именно на Java и с комментариями, так как проект нужен для тренировки, обучения ...

    JavaТелеграм бот
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Бизнес-процесс Bitrix24 (CRM Битрикс24)

    Нужно настроить бизнес-процесс в облачной CRM Битрикс24. Картинку с описанием бизнес-процесса прилагаю, суть его-триггерная отправка заданных писем по "сделке" при изменении статуса.Задавайте вопросы, если есть, сориентируйте по цене. Есть еще подобные на очереди. Кто не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн футболок, кофт, шапок (принты)

    Хотим разработать несколько предметов брендированной одежды для "магазина на выходе" для клиентов компании Эквесто, но не просто с нанесением лого.  1. Футболки(тематика Алтай), примеры [url=https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&amp;newwindow=1&amp;safe=off&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&amp;biw=1276&amp;bih=716]https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&amp;newwindow=1&amp;safe=off&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&amp;biw=1276&amp;bih=716[/url] - карта машрута  - достижение (например, труднодоступный водопад Учар)  - тематическая (например, Чуйский тракт для ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Договор.Туризм

    $100

    Задача. Переработать основной договор туроператора с туристом и проработать приложения. На выходе хотим получить готовые к работе договоры Для туроператора нужно освежить договоры (а скорее создать заново, так как текущий устарел) Текущая версия выглядит примерно так https://docs.google.com/document/d/1TdnsOM_ZQckGV7hNuSQ7vsiiqmS3dSaUxflpWZ4lJAA/edit?usp=sharing Нужно ...

    Юридические услуги12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование и верстка сайта на Битрикс (Bitrix)

    $3000

    Нужно около 10-20 часов работы программиста в неделю. Сайт equesto.ru Мы предоставляем макеты и описание логики работы (ТЗ), ваша работа-только верстка и программирование (внедрение) Каждую неделю есть какие-то задачи, например, подключить модуль оплаты, внедрить новый дизайн или ...

    Верстка сайтаБитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер для планомерного увеличения продаж

    $1000

    Для постоянной работы ищем копирайтера/маркетолога. Для интернет-магазина etnomagazin.ru (работает 6 год, сейчас собственник неможет уделять время) Для ведения рассылки (для контентной модели продвижения), для продолжения настройки таргетинговых писем. Для взаимодействия с агентством контекстной рекламы. Проведения распродаж, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и внедрить дизайн в интернет-магазине

    CMS-Prestashop 1.4.10 В интернет-магазин etnomagazin.ru нужно внедрить доработанный дизайн в процедуру заказа (картинки макетов приложил, архив с psd здесь yadi.sk/d/U4qoc2gsJExg8 ). Задача: - внедрить дизайн, кое-где понадобится программирование (например, на "быстрых заказах"), чтобы работало без ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работа со страницей товара в интернет-магазине

    Смотрите картинки в приложении. Варианты работы -техническая работа: меняете верстку+программирование (если понадобится) - начинаем чуть с начала и проектируем с вами страницу товара, переделываем дизайн, а уже потом реализуем. В итоге хочу получить готовую работающую страницу у нас на ...

    HTMLPrestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3 прикольных факта о достопримечательностях

    Проект про Горный Алтай. На новом сайте туроператора по Алтаю будет раздел "Достопримечательности". Такой раздел и описания достопримечательностей есть много у кого, но в основном это канцелярщина и SEO. Мы не хотим этих скучных повестей) ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работник в социальных сетях

    Первая попытка найти на постоянную подработку сотрудника для работы с социальными сетями.Ищем или опытного профессионала или не очень опытного для помощи. Проекта два 1. etnomagazin.ru (уже кое-что есть). Задача-повышение продаж, общение с клиентами 2. туроператор ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибки после обновления Presta

    Исправить кое-какие ошибки после обновления Prestashop с 1.3 на 1.4 Список ошибок после тестирования вот, если нужны уточнения-спрашивайте: https://docs.google.com/document/d/13h2yj4jR5DAIMVCTzIEoRu5hVjQmWWWlL0tgxbUzweo/edit Цена обсуждаема, посмотрите ошибки.

    Prestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить нативные кнопки соцсетей на сайт

    Сейчас кнопки соцсетей реализованы через сторонний сервис ShareThis . Задача: на сайте http://kalexe.ru/blog везде заменить sharethis на нативные кнопки соцсетей. Есть особенность - на отдельных страницах (например, http://kalexe.ru/blog/slalomist-na-splave/ ) подходят нативные кнопки без специальных операторов. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация контекстной рекламы интернет-магазина

    Идут рекламные кампании я Директе и Adwords для etnomagazin.ru. Но отдача невысокая по сравнению с затратами. По статистике мы видим, что определенные ключевые слова и объявления дают только расходы, без конверсий. Задача: оптимизировать компании, убрать ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер в интерет-магазин на постоянную работу

    Менеджер работает из дома. 1. Общение с клиентами в онлайн-чате и по электронной почте и прием заказов 2. Общение с клиентами по телефону и прием заказов (sip-телефония) 3. Обзвон клиетов не получивших посылку, решение проблем ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • API Mailchimp. Доработать трансфер в лист подписки

    У нас в интернет-магазине когда-то настраивалась система директ-мэйла с подключением Мэйлчимпа через API. В аккаунт mailchimp отдаются определенные данные и формируется лист подписки. Нужно настроить передачу в лист подписки дополнительных данных (информацию о заказах и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка черновика мини-книги по туризму

    Есть черновик мини-книги про Горный Алтай (18725 знаков без пробелов). Нужно посмотреть на нее свежим взглядом, вычитать и отметить: – непонятные моменты - куда добавить иллюстрацию - речевые ошибки - поменять главы - какя-то тема не раскрыта ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Понятная иллюстрация маршрутов на карте

    Есть карта Республики Алтай (много разных вариантов в интернете), например maps.google.ru/maps?clien... На картинке шириной 900 px надо показать большой туристический маршрут состоящий из 7 малых маршрутов. В приложении-техническая карта (или вот ссылка www.evernote.com/shard/s1... ). ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется помощник на постоянную работу

    Ищу ассистента, для выполнения разных поручений (работа через интернет, звонки через скайп). Работа требующая сообразительности, но и с повторяющимися операциями. Важный критерий: быть на связи по email, работать быстро. Оплата почасовая (125 руб в час) Чтобы было понятнее, ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать видеоролик-нарезку с камеры GoPro

    Нужно сделать видеоролик-рекламу из видео записанных на камеру GoPro (вот пример http://www.youtube.com/watch?v=Wlwq1wjVyNw&amp;feature=youtu.be , смотреть со 2 минуты) Таких видео много, но нарезку надо сделать на пару минут, под музыку. Оставьте заявку со своим бюджетом и ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать литературно и с "огоньком"

    Есть технический отчет с путешествия по Алтаю. Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html Нужно его переписать литературно, естественно сократить. Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку. Оплата - перевод на карточку банка, на р/с, или weboney В заявке укажите ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Переписать литературно и с "огоньком"
Понравилось работать в творческой стихии над увлекательным текстом.
Отличная работа! Переписан большой объем неудобочитаемого текста и так как надо.
Ответный отзыв
ARMICRON
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Поставить нативные кнопки соцсетей на сайт
Алексей - честный и порядочный заказчик. Сразу предоставил всю необходимую информацию для выполнения задания. Быстро оплатил работу. Рекомендую!
Сделал все прям на 10 из 10 и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
ol4a
Оля 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Выбрать ключевики (семантическое ядро)
Отличный работодатель! Четкая задача. Оплата в срок + И как человек приятный в общении ))
Ольга все сделала хорошо.
Ответный отзыв
raznomir
Дмитрий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
$2290
0 баллов
13 лет назад
Интернет-магазин "под ключ"
Если будете работать с этим человеком, имейте в виду, что даже утвержденное техническое задание и сметы не спасут Вас от неопределенности и необъективных требований. Судя по предыдущим положительным отзывам, этот заказчик вообще не понимает, что такое большой серьезный проект. А еще выяснилось, что заказчик позволяет себе откровенную ложь.
Отзыв о работе Дмитрий Войциховский, компания Raznomir.info, она же imasiter.com. Начал работу с этим фрилансером по созданию интернет-магазина. Общая стоимость работ составила 2270 дол, поэтому разбили на этапы, по сметам. Первая смета составила 775 дол. Когда я делал предоплату (делал я ее в несколько этапов), то перевел дополнительно еще 200 долларов за второй этап(смету), буквально чтобы не ходить два раза в банк. Работы по второму этапу должны были начаться только после принятия мною первой части (или не начаться) . Когда работы первого этапа фрилансер завершил, стало понятно что сайт делается на морально устаревшей, неудобной CMS (конструктор сайтов). Дмитрий оказался не готовым к разработке удобных интерфейсов, когда я ему хотел показать для примера современные админпанели, то он и вовсе отказался их смотреть. Поэтому не смотря на потерю почти 1000 долларов и 2 месяцев работы и предновогодних продаж, мы решили отказаться от дальнейшего сотрудничества (сделанную работу полностью оплатили по смете). Считаю, что лучше потерять сейчас, чем получить в итоге убогий сайт и потерять еще больше. Так как второй этап не начат, мы попросили Дмитрия вернуть назад лишних 200 долларов за него, которые он не отработал, на что фрилансер ответил отказом и перестал отвечать на сообщения, доказав свой непрофессионализм. Выводы делайте сами, жаль что подобного отзыва не было тут раньше. Кому интересно, могу показать сайт за 1000 долларов, так сказать демо-доступ))
Ответный отзыв
vavil
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Сайт психолого-педагогического центра
Алексея рекомендую как ответственного заказчика и общительного, добродушного человека.
Настоятельно не рекомендую работать с Александром. Как к программисту к нему претензий не имею, а вот с обязательностью и клиентоориентированностью у него большие проблемы. Договоренность по цене за работу и оплата за этот сайт были произведены в ПОЛНОМ объеме в конце декабря 2008 года(!). Четких сроков не было определено, но конец февраля 2009 года был назван примерной датой сдачи. Ни к марту, ни к апрелю, ни к маю сайт не был доделан. Были проблемы с дизайном, с движком, с третьим и пятым и десятым, но кормя завтраками "работа" над сайтом продолжалась все лето, осень и зиму (обратите внимание на даты). На просьбу вернуть деньги кинулся в срочном порядке доделывать сайт в начале февраля 2010 (!) года. В середине февраля 2010 я заблокировал ему доступ на хостинг, дабы прекратить очередную кормежку завтраками с требованием выплатить 4000 руб компенсации , которая бы пошла на более ответсвенного программиста (на доработку сайта). Выплачивать не отказался, а предложил драконовский вариант, по которому возвращая часть суммы, сайт у меня остается в абсолютно нерабочем состоянии. То есть фактически отказался. Мало того в течение последних месяцев начал грубить, указывая на то, что цена сайта-де больше и что вы хотели за такую сумму (получив деньги год назад и успешно их истратив). Мне неприятно писать такие отзывы, но учитывая срыв сроков на БОЛЕЕ ЧЕМ ГОД, при своевременной оплате с моей стороны и получив в итоге очень недоделанный сайт, хочется предупредить других. Хотя бы не делайте предолпату, если вам все-таки нужен сайт.
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