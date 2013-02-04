Нужно написать telegram-бот (скорее веб-приложение, интерфейсом к которому будет телеграм-бот).Логика работы в гугл.доке https://docs.google.com/document/d/13FhP87htleuhBzrTwWKYQJfoM2za0cCVh9BW-cnYwd4/editПример расчета выложен в гугл.таблице (выделено серым) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uYk5T-5XjIZyitEF9Ony39RSuJ0n8p_RYGei4CBy3xA/edit?usp=sharingНужно написать именно на Java и с комментариями, так как проект нужен для тренировки, обучения ...
Алексей forall720forall720
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно настроить бизнес-процесс в облачной CRM Битрикс24. Картинку с описанием бизнес-процесса прилагаю, суть его-триггерная отправка заданных писем по "сделке" при изменении статуса.Задавайте вопросы, если есть, сориентируйте по цене. Есть еще подобные на очереди. Кто не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Хотим разработать несколько предметов брендированной одежды для "магазина на выходе" для клиентов компании Эквесто, но не просто с нанесением лого. 1. Футболки(тематика Алтай), примеры [url=https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716]https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716[/url] - карта машрута - достижение (например, труднодоступный водопад Учар) - тематическая (например, Чуйский тракт для ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Задача. Переработать основной договор туроператора с туристом и проработать приложения. На выходе хотим получить готовые к работе договоры Для туроператора нужно освежить договоры (а скорее создать заново, так как текущий устарел) Текущая версия выглядит примерно так https://docs.google.com/document/d/1TdnsOM_ZQckGV7hNuSQ7vsiiqmS3dSaUxflpWZ4lJAA/edit?usp=sharing Нужно ...Юридические услуги12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3000
Нужно около 10-20 часов работы программиста в неделю. Сайт equesto.ru Мы предоставляем макеты и описание логики работы (ТЗ), ваша работа-только верстка и программирование (внедрение) Каждую неделю есть какие-то задачи, например, подключить модуль оплаты, внедрить новый дизайн или ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Для постоянной работы ищем копирайтера/маркетолога. Для интернет-магазина etnomagazin.ru (работает 6 год, сейчас собственник неможет уделять время) Для ведения рассылки (для контентной модели продвижения), для продолжения настройки таргетинговых писем. Для взаимодействия с агентством контекстной рекламы. Проведения распродаж, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
CMS-Prestashop 1.4.10 В интернет-магазин etnomagazin.ru нужно внедрить доработанный дизайн в процедуру заказа (картинки макетов приложил, архив с psd здесь yadi.sk/d/U4qoc2gsJExg8 ). Задача: - внедрить дизайн, кое-где понадобится программирование (например, на "быстрых заказах"), чтобы работало без ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Смотрите картинки в приложении. Варианты работы -техническая работа: меняете верстку+программирование (если понадобится) - начинаем чуть с начала и проектируем с вами страницу товара, переделываем дизайн, а уже потом реализуем. В итоге хочу получить готовую работающую страницу у нас на ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Проект про Горный Алтай. На новом сайте туроператора по Алтаю будет раздел "Достопримечательности". Такой раздел и описания достопримечательностей есть много у кого, но в основном это канцелярщина и SEO. Мы не хотим этих скучных повестей) ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Первая попытка найти на постоянную подработку сотрудника для работы с социальными сетями.Ищем или опытного профессионала или не очень опытного для помощи. Проекта два 1. etnomagazin.ru (уже кое-что есть). Задача-повышение продаж, общение с клиентами 2. туроператор ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Исправить кое-какие ошибки после обновления Prestashop с 1.3 на 1.4 Список ошибок после тестирования вот, если нужны уточнения-спрашивайте: https://docs.google.com/document/d/13h2yj4jR5DAIMVCTzIEoRu5hVjQmWWWlL0tgxbUzweo/edit Цена обсуждаема, посмотрите ошибки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сейчас кнопки соцсетей реализованы через сторонний сервис ShareThis . Задача: на сайте http://kalexe.ru/blog везде заменить sharethis на нативные кнопки соцсетей. Есть особенность - на отдельных страницах (например, http://kalexe.ru/blog/slalomist-na-splave/ ) подходят нативные кнопки без специальных операторов. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Идут рекламные кампании я Директе и Adwords для etnomagazin.ru. Но отдача невысокая по сравнению с затратами. По статистике мы видим, что определенные ключевые слова и объявления дают только расходы, без конверсий. Задача: оптимизировать компании, убрать ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт10 лет назад
Менеджер работает из дома. 1. Общение с клиентами в онлайн-чате и по электронной почте и прием заказов 2. Общение с клиентами по телефону и прием заказов (sip-телефония) 3. Обзвон клиетов не получивших посылку, решение проблем ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт11 лет назад
У нас в интернет-магазине когда-то настраивалась система директ-мэйла с подключением Мэйлчимпа через API. В аккаунт mailchimp отдаются определенные данные и формируется лист подписки. Нужно настроить передачу в лист подписки дополнительных данных (информацию о заказах и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть черновик мини-книги про Горный Алтай (18725 знаков без пробелов). Нужно посмотреть на нее свежим взглядом, вычитать и отметить: – непонятные моменты - куда добавить иллюстрацию - речевые ошибки - поменять главы - какя-то тема не раскрыта ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть карта Республики Алтай (много разных вариантов в интернете), например maps.google.ru/maps?clien... На картинке шириной 900 px надо показать большой туристический маршрут состоящий из 7 малых маршрутов. В приложении-техническая карта (или вот ссылка www.evernote.com/shard/s1... ). ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу ассистента, для выполнения разных поручений (работа через интернет, звонки через скайп). Работа требующая сообразительности, но и с повторяющимися операциями. Важный критерий: быть на связи по email, работать быстро. Оплата почасовая (125 руб в час) Чтобы было понятнее, ...Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать видеоролик-рекламу из видео записанных на камеру GoPro (вот пример http://www.youtube.com/watch?v=Wlwq1wjVyNw&feature=youtu.be , смотреть со 2 минуты) Таких видео много, но нарезку надо сделать на пару минут, под музыку. Оставьте заявку со своим бюджетом и ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть технический отчет с путешествия по Алтаю. Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html Нужно его переписать литературно, естественно сократить. Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку. Оплата - перевод на карточку банка, на р/с, или weboney В заявке укажите ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад