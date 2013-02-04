Настоятельно не рекомендую работать с Александром. Как к программисту к нему претензий не имею, а вот с обязательностью и клиентоориентированностью у него большие проблемы. Договоренность по цене за работу и оплата за этот сайт были произведены в ПОЛНОМ объеме в конце декабря 2008 года(!). Четких сроков не было определено, но конец февраля 2009 года был назван примерной датой сдачи. Ни к марту, ни к апрелю, ни к маю сайт не был доделан. Были проблемы с дизайном, с движком, с третьим и пятым и десятым, но кормя завтраками "работа" над сайтом продолжалась все лето, осень и зиму (обратите внимание на даты). На просьбу вернуть деньги кинулся в срочном порядке доделывать сайт в начале февраля 2010 (!) года. В середине февраля 2010 я заблокировал ему доступ на хостинг, дабы прекратить очередную кормежку завтраками с требованием выплатить 4000 руб компенсации , которая бы пошла на более ответсвенного программиста (на доработку сайта). Выплачивать не отказался, а предложил драконовский вариант, по которому возвращая часть суммы, сайт у меня остается в абсолютно нерабочем состоянии. То есть фактически отказался. Мало того в течение последних месяцев начал грубить, указывая на то, что цена сайта-де больше и что вы хотели за такую сумму (получив деньги год назад и успешно их истратив). Мне неприятно писать такие отзывы, но учитывая срыв сроков на БОЛЕЕ ЧЕМ ГОД, при своевременной оплате с моей стороны и получив в итоге очень недоделанный сайт, хочется предупредить других. Хотя бы не делайте предолпату, если вам все-таки нужен сайт.