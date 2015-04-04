Договор.Туризм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт12 заявок231 просмотр

Задача. Переработать основной договор туроператора с туристом и проработать приложения. На выходе хотим получить готовые к работе договоры

Для туроператора нужно освежить договоры (а скорее создать заново, так как текущий устарел)

Текущая версия выглядит примерно так https://docs.google.com/document/d/1TdnsOM_ZQckGV7hNuSQ7vsiiqmS3dSaUxflpWZ4lJAA/edit?usp=sharing

Нужно

1. Сделать общий главный договор, в котором бы указывался заказчик и организация и шла ссылка на приложение.

2. В приложении-тур, участники тура и их данные, составляющие тура, программа, информация о возвратном залоге за снаряжение итп.

3. У нас 20 туров, вот на каждый нужно будет такое приложение. Условия в общем схожи. Но есть различие в нюансах (залог за снаряжение, уровень инструктажа, программа).

Мы хотим, с одной стороны-чтобы нам было удобно работать, он был простым и понятным нам и туристам. С другой стороны защита-чтобы там был и инструктаж и список снаряжения, выдаваемое туристу в прокат, и момент о залоге.

Мы будем говорить вам "человеческим языком", а в договор надо перенести приавильно). Информацию предстоит получить от меня.

Цена-по договоренности. Оставьте свою заявку с хотя бы приблизительной ценой. Напишите разбираетесь ли в теме туризма.

10 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Составить 2 договора

    $10

    Нужно составить 2 договора 1. договор о неразглашении между физ лицами 2. договор о сотрудничестве между спикером и организатором живого мероприятия От Вас контакты( емейл, скайп), стоимость и сроки

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект "Социальная гостиница"

    Есть 3 организации 1) Российский БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД (бенефициар- Некоммерческая организация из США): Компания А 2) Федеральное госучреждение: Компания В 2) Отдельное структурное подразделение (детская больница) компании В ( которое ранее было ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект соглашения с иностранной компании о представительстве

    Необходимо разработать проект соглашения между Иностранной компанией (производителем товара) и Российской компанией, которая будет представлять интересы этой иностранной компании в России. Проект на русском языке. В лучшем случае на русском и на английском.

    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Международная регистрация авторских прав на 3д анимации

    Для 20+ образовательных стоматологических операций лечения в виде трехмерных анимаций необходимо зарегистрировать международные авторские права. Пример анимации (длит. 1.5-2 мин), отрывок: https://vimeo.com/124019206 Все эти анимации выполнены по заказу американской ...

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Юридическая консультация

    $100

    Я физическое лицо занимался продажами в вконтакте с физическими лицами. Являлся посредником, отправлял товар ни я.Мне начисляли деньги на счет я их переводил закупщику. После 10-ти успешных продаж начались проблемы. Мне стали резко и все ...

    Юридические услуги9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интервью с адвокатом

    $8

    Мы с коллегами занимаемся разработкой веб-сервиса и мобильного приложения для адвокатов. Для того, чтобы сделать его максимально полезным, нам необходим ряд неформальных интервью с практикующими адвокатами - экспертами и нашими будущими пользователями. Расскажите ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Допилить договор.

    нужно: Юридически правильно составить договор о партнерских отношениях. 1. вы вникаете в мои наброски 2. мы обсуждаем спорные вопросы и нюансы 3. я утверждаю готовый договор 4. вы ...

    Юридические услуги8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Договор с подрядчиком на работы по реконструкции кровли дачного дома

    $25

    Добрый день! Нужно подготовить простой договор с исполнителем. Предмет договора: Реконструкция кровли с эскизу клиента + возведение веранды к дому. Подрядчика нашел на бирже - ИП Подрядчик приступает уже в эту среду. ...

    Юридические услуги8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад