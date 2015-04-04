Договор.Туризм

Задача. Переработать основной договор туроператора с туристом и проработать приложения. На выходе хотим получить готовые к работе договоры

Для туроператора нужно освежить договоры (а скорее создать заново, так как текущий устарел)

Текущая версия выглядит примерно так https://docs.google.com/document/d/1TdnsOM_ZQckGV7hNuSQ7vsiiqmS3dSaUxflpWZ4lJAA/edit?usp=sharing

Нужно

1. Сделать общий главный договор, в котором бы указывался заказчик и организация и шла ссылка на приложение.

2. В приложении-тур, участники тура и их данные, составляющие тура, программа, информация о возвратном залоге за снаряжение итп.

3. У нас 20 туров, вот на каждый нужно будет такое приложение. Условия в общем схожи. Но есть различие в нюансах (залог за снаряжение, уровень инструктажа, программа).

Мы хотим, с одной стороны-чтобы нам было удобно работать, он был простым и понятным нам и туристам. С другой стороны защита-чтобы там был и инструктаж и список снаряжения, выдаваемое туристу в прокат, и момент о залоге.

Мы будем говорить вам "человеческим языком", а в договор надо перенести приавильно). Информацию предстоит получить от меня.

Цена-по договоренности. Оставьте свою заявку с хотя бы приблизительной ценой. Напишите разбираетесь ли в теме туризма.