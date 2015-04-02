Здравствуйте, фрилансеры Составить политику конфиденциальности и пользовательское соглашение для сервиса: http://smart-china.ru/dev/yadin/ Все подробности после выбора исполнителя Оплата через Я-деньги или СБР Жду предложений, ...
Юридическая консультация
Я физическое лицо занимался продажами в вконтакте с физическими лицами. Являлся посредником, отправлял товар ни я.Мне начисляли деньги на счет я их переводил закупщику. После 10-ти успешных продаж начались проблемы. Мне стали резко и все как один (6-ть человек) писать то что пришла подделка либо вообще ни чего не пришло. Со всеми я заключаю договор (пример приложил) сканировал и отправлял. Поставщик уверяет что ложил все верно и не мог ошибиться. Так как я добросовестный я начал потихоньку выполнять возврат со своих средств. Написал расписку то что взял якобы в долг деньги и обязуюсь вернуть до такого то числа. Так же сфоткал и отослал сообщением. Все оригиналы что договора и расписки у них нету. Грозят мне каким то судом и заявлением в полицию. Грозят возбуждением уголовного дела. Мошенничество и т.д. Тресут этими копиями и то что в двух договорах я указал не себя, а счет на меня. Так как у меня сейчас семейные и финансовые проблемы я не могу отдать всем. Что мне грозит и грозит ли?
Напомню что в договоре самом имеется запись в пункте Оплата то что оплата производится после получения и составляется акт приема передачи. Так же на руках у них нет оригинала договора и оригинала расписки а только переписка в вк.
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