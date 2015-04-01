Составление брачного соглашения

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт9 заявок189 просмотров

Нужно написать брачное соглашение между супругами.

Суть в том что стоимость ремонта за квартиру будет удержана в пользу другого супруга при расторжение брака.

Для РФ

10 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров