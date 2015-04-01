Составление брачного соглашения

Мы с коллегами занимаемся разработкой веб-сервиса и мобильного приложения для адвокатов. Для того, чтобы сделать его максимально полезным, нам необходим ряд неформальных интервью с практикующими адвокатами - экспертами и нашими будущими пользователями. Расскажите ...