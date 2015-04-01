Здравствуйте, фрилансеры Составить политику конфиденциальности и пользовательское соглашение для сервиса: http://smart-china.ru/dev/yadin/ Все подробности после выбора исполнителя Оплата через Я-деньги или СБР Жду предложений, ...
Составление брачного соглашения
Нужно написать брачное соглашение между супругами.
Суть в том что стоимость ремонта за квартиру будет удержана в пользу другого супруга при расторжение брака.
Для РФ
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