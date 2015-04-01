Интервью с адвокатом

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрытнет заявок158 просмотров

Мы с коллегами занимаемся разработкой веб-сервиса и мобильного приложения для адвокатов.

Для того, чтобы сделать его максимально полезным, нам необходим ряд неформальных интервью с практикующими адвокатами - экспертами и нашими будущими пользователями. Расскажите о проблемах в своей работе, оцените актуальность того, что предлагаем мы.

Исполнитель: практикующий адвокат РФ, сфера деятельности не имеет значение

Суть услуги: skype-интервью (не более получаса).

10 лет назад
SirHally
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров