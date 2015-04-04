Необходимо разработать проект соглашения между Иностранной компанией (производителем товара) и Российской компанией, которая будет представлять интересы этой иностранной компании в России. Проект на русском языке. В лучшем случае на русском и на английском.
Проект "Социальная гостиница"
Есть 3 организации
1) Российский БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД (бенефициар- Некоммерческая организация из США): Компания А
2) Федеральное госучреждение: Компания В
2) Отдельное структурное подразделение (детская больница) компании В ( которое ранее было отд. федеральным учреждением): Компания С
Имущество, в том числе земля у компании С находится на оперативном управлении через Компанию В
Компания А предложила руководству Компании С построить за счет компании А на территории Компании С "Социальную гостиницу", бесплатную для родителей сопровождающих детей в больницу, с дальнейшим оформлением собственности на здание на Компанию А
В связи с этим необходим руководитель проекта со стороны Компании С (полагаю, возможно это специалист по земельному или градостроительному праву), который сможет дать четкие указания всем задействованным в проекте специалистам, оказать необходимые консультации, написать необходимые письма и запросы в соответствующие инстанции, со всем надлежащим статусом и т. д. и т. п.
В качестве тестового задания прошу прописать этапы проекта, как вы это видите:
например
1) Подписание договора о намерениях между компаниями А и В
2) запросы ресурсным организациям (вода, тепло, эл/энергия) о возможности подключения здания гостиницы в качестве субабонента
3) выделение зем. участка под строительство (по конкурсу, без конкурса)
4) Получение ГПЗУ, необходимость, этапы получения
5) и т. д. и т. п.
Прошу писать подробнее и со ссылками на НПА в личку, от этого будет зависеть аванс. С успешным кандидатом будет подписан договор
Прошу ответы: я юрист с 1-25 летним стажем, готов взяться за проект не высылать.
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