Проект "Социальная гостиница"

Есть 3 организации

1) Российский БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД (бенефициар- Некоммерческая организация из США): Компания А

2) Федеральное госучреждение: Компания В

2) Отдельное структурное подразделение (детская больница) компании В ( которое ранее было отд. федеральным учреждением): Компания С

Имущество, в том числе земля у компании С находится на оперативном управлении через Компанию В

Компания А предложила руководству Компании С построить за счет компании А на территории Компании С "Социальную гостиницу", бесплатную для родителей сопровождающих детей в больницу, с дальнейшим оформлением собственности на здание на Компанию А

В связи с этим необходим руководитель проекта со стороны Компании С (полагаю, возможно это специалист по земельному или градостроительному праву), который сможет дать четкие указания всем задействованным в проекте специалистам, оказать необходимые консультации, написать необходимые письма и запросы в соответствующие инстанции, со всем надлежащим статусом и т. д. и т. п.

В качестве тестового задания прошу прописать этапы проекта, как вы это видите:

например

1) Подписание договора о намерениях между компаниями А и В

2) запросы ресурсным организациям (вода, тепло, эл/энергия) о возможности подключения здания гостиницы в качестве субабонента

3) выделение зем. участка под строительство (по конкурсу, без конкурса)

4) Получение ГПЗУ, необходимость, этапы получения

5) и т. д. и т. п.

Прошу писать подробнее и со ссылками на НПА в личку, от этого будет зависеть аванс. С успешным кандидатом будет подписан договор

Прошу ответы: я юрист с 1-25 летним стажем, готов взяться за проект не высылать.