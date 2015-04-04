Проект соглашения с иностранной компании о представительстве

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Необходимо разработать проект соглашения между Иностранной компанией (производителем товара) и Российской компанией, которая будет представлять интересы этой иностранной компании в России.

Проект на русском языке. В лучшем случае на русском и на английском.

10 лет назад
popenkov
Георгий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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