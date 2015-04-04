Здравствуйте, фрилансеры Составить политику конфиденциальности и пользовательское соглашение для сервиса: http://smart-china.ru/dev/yadin/ Все подробности после выбора исполнителя Оплата через Я-деньги или СБР Жду предложений, ...
Проект соглашения с иностранной компании о представительстве
Необходимо разработать проект соглашения между Иностранной компанией (производителем товара) и Российской компанией, которая будет представлять интересы этой иностранной компании в России.
Проект на русском языке. В лучшем случае на русском и на английском.
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