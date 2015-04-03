Международная регистрация авторских прав на 3д анимации

Для 20+ образовательных стоматологических операций лечения в виде трехмерных анимаций необходимо зарегистрировать международные авторские права.

Пример анимации (длит. 1.5-2 мин), отрывок: https://vimeo.com/124019206

Все эти анимации выполнены по заказу американской компании через фриланс сайт – они предоставили сценарий и озвучку, я выполнил графику. Никаких документов о праве собственности (ни письменных ни устных согласий), «соглашений о неразглашении» (NDA non-disclosure agreement) мною не подписывалось. Соответственно я считаю себя законным владельцем своих графических произведений на ровне с клиентом и хочу зарегистрировать международные авторские права для последующих международных продаж.

Регистрации подлежит только графическая часть, без текста и озвучки, которая будет выполнена другим голосом. Дополнительно потребуется регистрация серии зубных изображений 3д.

В предложении укажите:

1. Могут ли возникнуть проблемы с законом? Если да, то какие и как их решить?

2. Если никаких проблем нет, то стоимость, сроки и формат данных для регистрации авторских прав.