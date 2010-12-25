Выбрать ключевики (семантическое ядро)

Требуется навыбирать ключевиков для сайта этнической тематики, могу объяснить как это делается(просто самому нет времени этим заниматься).

Этно-обширная тематика, нужны от ВЧ до НЧ списком с количеством запросов за месяц (например Шаманизм-и поехали)

Сайт скину в личку, оставляйте свои предложения, оплата как до, так и после выполнения работы.

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