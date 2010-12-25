Выбрать ключевики (семантическое ядро)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок267 просмотров

Требуется навыбирать ключевиков для сайта этнической тематики, могу объяснить как это делается(просто самому нет времени этим заниматься).

Этно-обширная тематика, нужны от ВЧ до НЧ списком с количеством запросов за месяц (например Шаманизм-и поехали)

Сайт скину в личку, оставляйте свои предложения, оплата как до, так и после выполнения работы.

Оплата WMR

14 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ol4a
Оля 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Ольга все сделала хорошо.
Отличный работодатель! Четкая задача. Оплата в срок + И как человек приятный в общении ))

Заявки фрилансеров

ol4a
Оля 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад