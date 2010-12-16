Первичное продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок193 просмотра

Доброго дня. Создан сайт www.TM-TRANS.com Продвижением и раскруткой сайта никто практически не занимался. Ищу человека, который сможет исправить первичные ошибки, прогнать по каталогам, сделать минимально, необходимую работу.

14 лет назад
tymkivmyroslav
Мирослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров