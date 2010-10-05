Интернет-магазин "под ключ"

Ищется студия или специалист, который за 30-45 дней создаст интернет-магазин именно под наш проект, под наши требования (есть ТЗ), используя

Написание программной части, дизайн есть (без верстки). Также возможно с доработкой или перерисовкой дизайна (аргументированно)

Работа объемная и серьезная.

Оставляейте свои заявки со ссылкой на портфолио с интернет-магазинами и контакт для связи, буду связываться сам, высылать ТЗ.

Бюджет в зависимости от качества и уровня работы и сроков.