Интернет-магазин "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок429 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется студия или специалист, который за 30-45 дней создаст интернет-магазин именно под наш проект, под наши требования (есть ТЗ), используя

Написание программной части, дизайн есть (без верстки). Также возможно с доработкой или перерисовкой дизайна (аргументированно)

Работа объемная и серьезная.

Оставляейте свои заявки со ссылкой на портфолио с интернет-магазинами и контакт для связи, буду связываться сам, высылать ТЗ.

Бюджет в зависимости от качества и уровня работы и сроков.

13 лет назад
forall720
Алексей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
raznomir
Дмитрий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
13 лет назад
$2290
35 дней
Отзыв о работе Дмитрий Войциховский, компания Raznomir.info, она же imasiter.com. Начал работу с этим фрилансером по созданию интернет-магазина. Общая стоимость работ составила 2270 дол, поэтому разбили на этапы, по сметам. Первая смета составила 775 дол. Когда я делал предоплату (делал я ее в несколько этапов), то перевел дополнительно еще 200 долларов за второй этап(смету), буквально чтобы не ходить два раза в банк. Работы по второму этапу должны были начаться только после принятия мною первой части (или не начаться) . Когда работы первого этапа фрилансер завершил, стало понятно что сайт делается на морально устаревшей, неудобной CMS (конструктор сайтов). Дмитрий оказался не готовым к разработке удобных интерфейсов, когда я ему хотел показать для примера современные админпанели, то он и вовсе отказался их смотреть. Поэтому не смотря на потерю почти 1000 долларов и 2 месяцев работы и предновогодних продаж, мы решили отказаться от дальнейшего сотрудничества (сделанную работу полностью оплатили по смете). Считаю, что лучше потерять сейчас, чем получить в итоге убогий сайт и потерять еще больше. Так как второй этап не начат, мы попросили Дмитрия вернуть назад лишних 200 долларов за него, которые он не отработал, на что фрилансер ответил отказом и перестал отвечать на сообщения, доказав свой непрофессионализм. Выводы делайте сами, жаль что подобного отзыва не было тут раньше. Кому интересно, могу показать сайт за 1000 долларов, так сказать демо-доступ))
Если будете работать с этим человеком, имейте в виду, что даже утвержденное техническое задание и сметы не спасут Вас от неопределенности и необъективных требований. Судя по предыдущим положительным отзывам, этот заказчик вообще не понимает, что такое большой серьезный проект. А еще выяснилось, что заказчик позволяет себе откровенную ложь.
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