Сайт под ключ с уникальным дизайном

# 1 — $ 198

Сайт бренда мелкой бытовой техники под ключ.

На любой CMS, подходящей под данный тип сайтов с удобной админкой для редактирования, понятной для обыкновенного пользователя. Не wordpress, не Joomla.

Сайт в современном стиле. Без флеша. Цветовая гамма такая же, как и у логотипа.

Структура сайта:

• Главная

• Каталог моделей с подкатегориями

• О компании

• Сервис

• Партнерам

• Вакансии

• Контакты

Главная страница:

Должно быть место для большого фото новинки или бестселлера с описанием.

Каталог:

Основная страница каталога – это страница с категориями (фото, возможно небольшое описание и ссылка):

чайники, соковыжималки, блендеры, хлебопечи, весы кухонные, весы напольные, утюги, фены, кухонные комбайны, пылесосы.

Для примера ссылки:

http://electrolux.ua/node36.aspx?categoryid=5520

http://www.samsung.com/ua/consumer/mobile-phones/mobile-phones/index.idx?pagetype=type_p2&

Страница каждой категории:

Каталог с моделями продуктов из этой категории с фото и описанием (ссылки для примера выше)

Страница каждой модели:

Большое фото и подробное описание.

Меню:

• Главная

• Каталог

• О компании

• Сервис

• Партнерам

• Вакансии

• Контакты

Пункт меню «Каталог» - нужно выпадающее меню с подкатегориями (блендеры, соковыжималки и т.д.)

В аттаче необходимые фото, описание, логотип и список моделей.