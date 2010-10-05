Сайт под ключ с уникальным дизайном

$198
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок1076 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$198

Сайт бренда мелкой бытовой техники под ключ.

На любой CMS, подходящей под данный тип сайтов с удобной админкой для редактирования, понятной для обыкновенного пользователя. Не wordpress, не Joomla.

Сайт в современном стиле. Без флеша. Цветовая гамма такая же, как и у логотипа.

Структура сайта:

• Главная

• Каталог моделей с подкатегориями

• О компании

• Сервис

• Партнерам

• Вакансии

• Контакты

Главная страница:

Должно быть место для большого фото новинки или бестселлера с описанием.

Каталог:

Основная страница каталога – это страница с категориями (фото, возможно небольшое описание и ссылка):

чайники, соковыжималки, блендеры, хлебопечи, весы кухонные, весы напольные, утюги, фены, кухонные комбайны, пылесосы.

Для примера ссылки:

http://electrolux.ua/node36.aspx?categoryid=5520

http://www.samsung.com/ua/consumer/mobile-phones/mobile-phones/index.idx?pagetype=type_p2&

Страница каждой категории:

Каталог с моделями продуктов из этой категории с фото и описанием (ссылки для примера выше)

Страница каждой модели:

Большое фото и подробное описание.

Меню:

• Главная

• Каталог

• О компании

• Сервис

• Партнерам

• Вакансии

• Контакты

Пункт меню «Каталог» - нужно выпадающее меню с подкатегориями (блендеры, соковыжималки и т.д.)

В аттаче необходимые фото, описание, логотип и список моделей.

13 лет назад
manufactura
Александр 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
IlyaSivakov
Илья 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
IlyaSivakov
Илья 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт и копировать туда каталоги из http://www.disser.com.ua/ и пр. Срок - ваш, не горит. Жду разумных предложений.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте! Меня интерисует создание сайта, интернет-магазина под ключ. Магазин по продаже сантехники,котлы,колонки,кондиционеры и т.п. Больше это будет как бы сайт для сети магазинов в городе, но и должна быть функция интернет-магазина. От вас жду сроки ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта " под ключ"

    Необходимо создать сайт "под ключ" по горнолыжному курорту Домбай, для туристической компании, а также зарегить его в каталогах и продвинуть его. Домен есть, хостинг есть, от Вас портфолио, время написания и цена.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт многоквартирого дома "под ключ"

    $1300

    Нужно сделать такой же сайт по продаже квартир и офисов как по адресу http://www.nbk.ua/ + нарисовать 3D модели квартир и офисов исходя из файлов Autocad + сайт должен быть на Joomla Всего 25 офисов и 20 квартир Заявки принимаются ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Строительный портал

    Нужен тендерный сайт. По дизайну и функциональности, я вижу его как http://www.weblancer.net , только тематика будет ремонт и строительство. Надо создать, установить и необходимо дальнейшее обслуживание. Подробное ТЗ при встрече в Москве. Оплата наличными по факту, возможен ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать партнерку

    $100

    Необходимо создать партнерку для сайта ... По срокам не дольше 2-х недель ... Дизайн не особо сильно волнует больше функционал ... огромный + если еще нарисуют баннер ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать копию сайта-визитки на Flash

    Требуется сделать копию сайта runo.ru (права на сайт принадлежат нам) для запуска на новом хостинге. Возможны незначительные отклонения в элементах дизайна (немного другой орнамент и т.д.). Расчёт - Яндекс.Деньги безопасный перевод предпочтительней, можно и другими. P.S. Работа ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад