Сайт под ключ с уникальным дизайном

Нужно создать сайт и копировать туда каталоги из http://www.disser.com.ua/ и пр. Срок - ваш, не горит. Жду разумных предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт бренда мелкой бытовой техники под ключ.
На любой CMS, подходящей под данный тип сайтов с удобной админкой для редактирования, понятной для обыкновенного пользователя. Не wordpress, не Joomla.
Сайт в современном стиле. Без флеша. Цветовая гамма такая же, как и у логотипа.
Структура сайта:
• Главная
• Каталог моделей с подкатегориями
• О компании
• Сервис
• Партнерам
• Вакансии
• Контакты
Главная страница:
Должно быть место для большого фото новинки или бестселлера с описанием.
Каталог:
Основная страница каталога – это страница с категориями (фото, возможно небольшое описание и ссылка):
чайники, соковыжималки, блендеры, хлебопечи, весы кухонные, весы напольные, утюги, фены, кухонные комбайны, пылесосы.
Для примера ссылки:
http://electrolux.ua/node36.aspx?categoryid=5520
http://www.samsung.com/ua/consumer/mobile-phones/mobile-phones/index.idx?pagetype=type_p2&
Страница каждой категории:
Каталог с моделями продуктов из этой категории с фото и описанием (ссылки для примера выше)
Страница каждой модели:
Большое фото и подробное описание.
Меню:
• Главная
• Каталог
• О компании
• Сервис
• Партнерам
• Вакансии
• Контакты
Пункт меню «Каталог» - нужно выпадающее меню с подкатегориями (блендеры, соковыжималки и т.д.)
В аттаче необходимые фото, описание, логотип и список моделей.
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