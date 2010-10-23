Строительный портал

Сайты «под ключ»Завершен20 заявок334 просмотра
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Нужен тендерный сайт. По дизайну и функциональности, я вижу его как http://www.weblancer.net , только тематика будет ремонт и строительство.

Надо создать, установить и необходимо дальнейшее обслуживание.

Подробное ТЗ при встрече в Москве.

Оплата наличными по факту, возможен аванс.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки.

13 лет назад
plakhov
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aleksandrov-1982
Алексей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$600
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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