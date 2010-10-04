Создание копии сайта "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок310 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна практически точная копия сайта http://www.tryandsucceed.com/

С "WEB 2.0" дизайном и чуть-чуть исправленной функциональностью.

Предложения должны содержать цену и срок выполнения.

Портфолио обязательно!

Опыт разработки систем подобного рода приветствуется.

Желательно разработка на PHP+SQL+JQuery

Желающих "Сделать все на основе Drupal" прошу не беспокоить

13 лет назад
orka_ena
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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