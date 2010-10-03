Создание сайта оказания услуг и продаж

Нужны сайты-визитки на Joomla 1.5 (на шаблоне) + шапка и картинки + установка на хостинг + наполнение моими текстами. Пример сайта www.analizy-na-domu.ru, www.natyazhnie-potolki.ru Количество необходимых сайтов 3-8 в месяц. Пожалуйста, указывайте цены!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой дизайн, продвежение по ключивым словам, работа здельная. 5т.р-15т.р
Тел 926 304 88 44 Женя. (Ремонт эл. техники)
и интернет магазин продаж эл. техники. там есть задумка.
Все предложения по работе по телефону или Горбушкин Двор е2-007.
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