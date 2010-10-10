Нужен простенький сайт

Сайты «под ключ»Завершен22 заявки440 просмотров
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Нужен сайт (до 6 страниц, возможно 4), ничего сложного, используем CSS + HTML. Скорее всего понадобится использование flash или Java Script, но ничего серьезного и, естественно дизайн. В принципе работа не сложная, часа на 4-5, может и меньше.

Выбор исполнителя завтра или в четверг, в зависимости от моей занятости. Ваши предложения и бюджет???

Никаких CMS!!!

13 лет назад
Rastra
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dmisidorov
Дмитрий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Дмитрий отличный исполнитель! Ответственность, добросовестность и знание своего дела на 10!!! Спасибо большое за работу!!!
Хорошая заказчица. Заслуженные десять баллов ставлю. Никаких доработок типа: "А давайте вот так попробуем". С удовольствием продолжу сотрудничество.
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