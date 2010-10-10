Нужен простенький сайт

Нужен сайт (до 6 страниц, возможно 4), ничего сложного, используем CSS + HTML. Скорее всего понадобится использование flash или Java Script, но ничего серьезного и, естественно дизайн. В принципе работа не сложная, часа на 4-5, может и меньше.

Выбор исполнителя завтра или в четверг, в зависимости от моей занятости. Ваши предложения и бюджет???

Никаких CMS!!!